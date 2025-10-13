https://ria.ru/20251013/nato-2047866826.html
"Война только началась". На Западе выступили с заявлением в адрес России
"Война только началась". На Западе выступили с заявлением в адрес России
Запад создает новые угрозы для России сразу в нескольких регионах, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 13.10.2025
Война в Европе только началась. Прогноз аналитика Уотсона