02:52 13.10.2025 (обновлено: 02:53 13.10.2025)
"Война только началась". На Западе выступили с заявлением в адрес России
Запад создает новые угрозы для России сразу в нескольких регионах, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 13.10.2025
"Война только началась". На Западе выступили с заявлением в адрес России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Запад создает новые угрозы для России сразу в нескольких регионах, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
"Не ждите, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась", — отметил аналитик.
