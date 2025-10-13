Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили о создании нового фронта против России
01:58 13.10.2025 (обновлено: 02:05 13.10.2025)
На Западе заявили о создании нового фронта против России
На Западе заявили о создании нового фронта против России - РИА Новости, 13.10.2025
На Западе заявили о создании нового фронта против России
Скандинавия и Финляндия превращаются в новую линию фронта против России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 13.10.2025
нато, швеция, финляндия, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
НАТО, Швеция, Финляндия, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
На Западе заявили о создании нового фронта против России

Скандинавия превращается в линию фронта против России. Оценки профессора Дизена

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт РИА Новости. Скандинавия и Финляндия превращаются в новую линию фронта против России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере", — напомнил профессор.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на пресс-конференции в Варшаве
Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию
7 октября, 05:12
7 октября, 05:12
По словам Дизена, после вступления новых двух стран в Североатлантический альянс в регионе начали открываться военные базы и он стал превращаться в огромную линию фронта против России, становясь своего рода "Украиной на Севере".
Стокгольм и Хелькинки подали заявки на участие в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом альянса, а в марте 2024-го к блоку присоединилась Швеция.
На позапрошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал вступление этих двух стран в НАТО глупостью.
Ранее в МИД отмечали, что Финляндия и Швеция, став членами альянса, не обрели безопасность, а лишились суверенитета в реализации внешнеполитических приоритетов и авторитета на мировой арене.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
2 октября, 21:32
2 октября, 21:32
 
