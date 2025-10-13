На Западе заявили о создании нового фронта против России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Скандинавия и Финляндия превращаются в новую линию фронта против России, заявил в эфире YouTube-канала Скандинавия и Финляндия превращаются в новую линию фронта против России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере", — напомнил профессор.

По словам Дизена, после вступления новых двух стран в Североатлантический альянс в регионе начали открываться военные базы и он стал превращаться в огромную линию фронта против России, становясь своего рода "Украиной на Севере".

Стокгольм и Хелькинки подали заявки на участие в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом альянса, а в марте 2024-го к блоку присоединилась Швеция.

На позапрошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал вступление этих двух стран в НАТО глупостью.

Ранее в МИД отмечали, что Финляндия и Швеция, став членами альянса, не обрели безопасность, а лишились суверенитета в реализации внешнеполитических приоритетов и авторитета на мировой арене.