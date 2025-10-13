Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/nato-2047858367.html
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 13.10.2025
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию
Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начинаются в понедельник в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:26:00+03:00
2025-10-13T00:26:00+03:00
в мире
россия
германия
швеция
марк рютте
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591751_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cd201a74e4655df4697e39488597889f.jpg
https://ria.ru/20251012/nato-2047748197.html
https://ria.ru/20251011/nato-2047658844.html
россия
германия
швеция
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b479df885c8bf3fefed70c3ebe8cb122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, швеция, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, eurofighter typhoon, f/a-18, нидерланды
В мире, Россия, Германия, Швеция, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Eurofighter Typhoon, F/A-18, Нидерланды
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию

Ядерные учения НАТО стартуют в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начинаются в понедельник в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса.
Как заявил на минувшей неделе генсек организации Марк Рютте, "это ежегодная и регулярная подготовка". "Это помогает гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным и эффективным", - утверждает генсек.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России
Вчера, 01:56
СМИ сообщали, что Германия направила несколько истребителей-бомбардировщиков, в том числе носителей ядерного оружия, для участия в учениях НАТО по ядерному сдерживанию. По имеющейся информации, участвовать от Германии будут три истребителя-бомбардировщика Tornado, оснащенных для сброса американских атомных бомб, а также четыре истребителя Eurofighter. Кроме того, отправку истребителей подтвердили также Швеция и Финляндия. В частности, истребители ВВС Швеции Jas 39 Gripen примут участие в Steadfast Noon, а также финские F/A-18 Hornet. Планируют участвовать и США.
Учения завершатся 24 октября.
Steadfast Noon - ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
11 октября, 05:44
 
В миреРоссияГерманияШвецияМарк РюттеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОEurofighter TyphoonF/A-18Нидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала