https://ria.ru/20251013/narkodiler-2047953426.html
В Италии случайно задержали крупного наркодилера
В Италии случайно задержали крупного наркодилера - РИА Новости, 13.10.2025
В Италии случайно задержали крупного наркодилера
Итальянские карабинеры случайно задержали крупного наркодилера, дома у которого в ходе обысков обнаружены двести килограммов кокаина рыночной стоимостью около... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:06:00+03:00
2025-10-13T14:06:00+03:00
2025-10-13T14:06:00+03:00
албания
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036718321_509:95:3072:1537_1920x0_80_0_0_7a71dc75adffea4697dd56ec08356a34.jpg
https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html
албания
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036718321_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_750b1149a4bc79423154b6115109f481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
албания, рим
В Италии случайно задержали крупного наркодилера
Двести килограммов кокаина обнаружили у наркодилера в Риме
РИМ, 13 окт - РИА Новости. Итальянские карабинеры случайно задержали крупного наркодилера, дома у которого в ходе обысков обнаружены двести килограммов кокаина рыночной стоимостью около 16 миллионов евро, говорится в сообщении силовиков.
Мужчину остановили на улице из-за подозрительного поведения.
"Он бродил по улице с рюкзаком на плече, настороженно оглядываясь по сторонам. Это поведение не осталось незамеченным карабинерами, которые немедленно подвергли его проверке. В результате личного досмотра у него была обнаружена крупная сумма денег, чему не было оправданий, потому что, как установлено, что этот человек безработный", - заявили карабинеры.
Обыски у уроженца Албании
позволили установить, что дома он хранил восемь сумок с 191 упаковкой кокаина.
"Предназначенные для того, чтобы заполонить улицы Рима
, они могли принести в казну римской организованной преступности сумму около 16 миллионов евро, которая дала бы возможность финансирования дальнейшей незаконной деятельности преступных группировок", - говорится в сообщении. В общей сложности запрещенный груз был разделен на 8000 доз с различными логотипами и "марками" наркотика. Помимо наркотиков, у мужчины обнаружены и изъяты 30 тысяч евро наличными и пистолет с патронами.