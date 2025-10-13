Рейтинг@Mail.ru
14:06 13.10.2025
В Италии случайно задержали крупного наркодилера
албания, рим
Албания, Рим
В Италии случайно задержали крупного наркодилера

РИМ, 13 окт - РИА Новости. Итальянские карабинеры случайно задержали крупного наркодилера, дома у которого в ходе обысков обнаружены двести килограммов кокаина рыночной стоимостью около 16 миллионов евро, говорится в сообщении силовиков.
Мужчину остановили на улице из-за подозрительного поведения.
"Он бродил по улице с рюкзаком на плече, настороженно оглядываясь по сторонам. Это поведение не осталось незамеченным карабинерами, которые немедленно подвергли его проверке. В результате личного досмотра у него была обнаружена крупная сумма денег, чему не было оправданий, потому что, как установлено, что этот человек безработный", - заявили карабинеры.
Обыски у уроженца Албании позволили установить, что дома он хранил восемь сумок с 191 упаковкой кокаина.
"Предназначенные для того, чтобы заполонить улицы Рима, они могли принести в казну римской организованной преступности сумму около 16 миллионов евро, которая дала бы возможность финансирования дальнейшей незаконной деятельности преступных группировок", - говорится в сообщении. В общей сложности запрещенный груз был разделен на 8000 доз с различными логотипами и "марками" наркотика. Помимо наркотиков, у мужчины обнаружены и изъяты 30 тысяч евро наличными и пистолет с патронами.
