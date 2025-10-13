Рейтинг@Mail.ru
16:52 13.10.2025 (обновлено: 16:54 13.10.2025)
В Краснодаре осудили наркодельца, застрелившего полицейского
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Наркоделец из Перми, застреливший полицейского в Краснодаре, осужден на 25 лет и должен будет выплатить компенсацию родным погибшего в 3 миллиона рублей, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Как установили следствие и суд, 30 мая 2024 года правоохранители при патрулировании территории в районе поселка Водники в Краснодаре остановили мужчину в состоянии наркотического опьянения с целью проверки документов. Житель Перми, находившийся в розыске за оборот наркотиков, достал самодельный пистолет и выстрелил одному из них в живот. Злоумышленника задержали, полицейский скончался в больнице. Кроме того, фигурант хранил и использовал поддельные паспорта и иные личные документы на чужое имя, а в период с марта по май 2024 года занимался незаконным оборотом наркотиков.
"Приговором осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 200 000 рублей. Суд также взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 39-летний подсудимый признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном изготовлении оружия, покушении и двух эпизодах незаконного оборота оружия, пяти эпизодах незаконного приобретения и использования поддельных официальных документов, двух эпизодах незаконного оборота наркотических средств и 27 эпизодах покушения на их незаконный оборот.
Приговор в законную силу не вступил.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Новосибирский суд признал вину экс-полицейских по делу об убийстве девушки
10 июня, 11:34
 
ПроисшествияПермьКраснодарРоссия
 
 
