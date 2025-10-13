В Краснодаре осудили наркодельца, застрелившего полицейского

КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Наркоделец из Перми, застреливший полицейского в Краснодаре, осужден на 25 лет и должен будет выплатить компенсацию родным погибшего в 3 миллиона рублей, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Как установили следствие и суд, 30 мая 2024 года правоохранители при патрулировании территории в районе поселка Водники в Краснодаре остановили мужчину в состоянии наркотического опьянения с целью проверки документов. Житель Перми , находившийся в розыске за оборот наркотиков, достал самодельный пистолет и выстрелил одному из них в живот. Злоумышленника задержали, полицейский скончался в больнице. Кроме того, фигурант хранил и использовал поддельные паспорта и иные личные документы на чужое имя, а в период с марта по май 2024 года занимался незаконным оборотом наркотиков.

"Приговором осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 200 000 рублей. Суд также взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 39-летний подсудимый признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном изготовлении оружия, покушении и двух эпизодах незаконного оборота оружия, пяти эпизодах незаконного приобретения и использования поддельных официальных документов, двух эпизодах незаконного оборота наркотических средств и 27 эпизодах покушения на их незаконный оборот.