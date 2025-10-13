Минфин не исключил повышения налогов на роскошь

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство финансов в этом году не рассматривало изменение ставки НДФЛ и налога на роскошь, но может вернуться к этому вопросу в будущем, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

« "Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Что касается налога на роскошь, то Минфин может заняться проработкой этого направления, но не в этом финансовом году, добавил Силуанов. К тому же, по его словам, это не даст больших денег в бюджет.

Как заявила на прошлой неделе первый замминистра финансов Ирина Окладникова , шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно.