Минфин не исключил повышения налогов на роскошь
Министерство финансов в этом году не рассматривало изменение ставки НДФЛ и налога на роскошь, но может вернуться к этому вопросу в будущем, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:19:00+03:00
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство финансов в этом году не рассматривало изменение ставки НДФЛ и налога на роскошь, но может вернуться к этому вопросу в будущем, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Что касается налога на роскошь, то Минфин может заняться проработкой этого направления, но не в этом финансовом году, добавил Силуанов. К тому же, по его словам, это не даст больших денег в бюджет.
Как заявила на прошлой неделе первый замминистра финансов Ирина Окладникова
, шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно.
С 1 января в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Базовая ставка осталась неизменной — 13 процентов, если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. С доходов от 2,4 и до пяти миллионов нужно заплатить налог по ставке 15 процентов, до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов, а доходы выше 50 миллионов облагаются по ставке 22 процента.