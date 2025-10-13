https://ria.ru/20251013/myanma-2047875536.html
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме - РИА Новости, 13.10.2025
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме
Посольство РФ в Таиланде занималось в 2025 году освобождением четырех российских граждан из рабского колл-центра, расположенного на территории Мьянмы вблизи... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T05:49:00+03:00
2025-10-13T05:49:00+03:00
2025-10-13T06:08:00+03:00
в мире
таиланд
россия
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg
https://ria.ru/20251011/myanma-2047658586.html
таиланд
россия
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6d9ae76f5f7b3c9d70563b39ded452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия, мьянма
В мире, Таиланд, Россия, Мьянма
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из колл-центра в Мьянме
БАНГКОК, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде занималось в 2025 году освобождением четырех российских граждан из рабского колл-центра, расположенного на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом, сообщил в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Тех (россиян - ред.), освобождением которых мы занимались напрямую, было четыре человека. Все в этом году", - сообщил агентству дипломат.