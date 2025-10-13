Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме

БАНГКОК, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде занималось в 2025 году освобождением четырех российских граждан из рабского колл-центра, расположенного на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом, сообщил в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

"Тех (россиян - ред.), освобождением которых мы занимались напрямую, было четыре человека. Все в этом году", - сообщил агентству дипломат.