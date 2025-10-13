Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 13.10.2025 (обновлено: 06:08 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/myanma-2047875536.html
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме - РИА Новости, 13.10.2025
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме
Посольство РФ в Таиланде занималось в 2025 году освобождением четырех российских граждан из рабского колл-центра, расположенного на территории Мьянмы вблизи... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T05:49:00+03:00
2025-10-13T06:08:00+03:00
в мире
таиланд
россия
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg
https://ria.ru/20251011/myanma-2047658586.html
таиланд
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6d9ae76f5f7b3c9d70563b39ded452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, россия, мьянма
В мире, Таиланд, Россия, Мьянма
Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме

Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из колл-центра в Мьянме

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бангкок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде занималось в 2025 году освобождением четырех российских граждан из рабского колл-центра, расположенного на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом, сообщил в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Тех (россиян - ред.), освобождением которых мы занимались напрямую, было четыре человека. Все в этом году", - сообщил агентству дипломат.
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
11 октября, 05:37
 
В миреТаиландРоссияМьянма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала