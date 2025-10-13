МВД предупредило о новых схемах мошенничества на площадках знакомств

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мошенники, орудующие на сайтах знакомств, действуют все более агрессивно, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Мошенники выстраивают доверительное общение, получают интимные фото или личные данные, а затем начинают шантажировать — требуют деньги за "молчание". Однако в последнее время подобные схемы стали куда агрессивнее. Чек о первом переводе злоумышленники требуют направить в "специальный" Telegram-бот, после чего сообщают, что средства якобы ушли на счета украинских вооруженных формирований. Далее угрожают передать эти данные "куда следует", требуя все новые суммы", — говорится в публикации.

Еще один способ обмана чаще работает с детьми — у них выманивают геолокацию, а затем угрожают передать эту информацию разведке или даже отправить беспилотники.

Киберполицейские напоминают, что для защиты от мошенников следует прерывать общение, если собеседник активно стремится перейти к личной информации или откровенному контенту. Они также рекомендуют не отправлять личную информацию малознакомым людям и убедиться, что общение идет с реальным человеком, а не с фальшивым профилем. Кроме того, нужно установить надежные антивирусы и проверять гаджеты на наличие вредоносных программ.