В Вологодской области лихача остановили поленом

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мужчина остановил поленом водителя, пытавшегося скрыться от автоинспекторов в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В поселке Ермаково сотрудники полиции заметили автомобиль, который ехал с передними тонированными стеклами и с разбитым задним фонарем. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться", - сообщила Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что мужчина во время преследования неоднократно нарушал правила дорожного движения. В одном из дворов лихач заехал в гаражный кооператив, выскочил из машины и побежал.

"Погоню заметил очевидец, который ремонтировал крышу своего гаража. Он бросил под ноги убегающего оказавшееся под рукой полено. Нарушитель споткнулся и упал. Сотрудники полиции задержали его", - написала Волк.