В Вологодской области лихача остановили поленом
В Вологодской области лихача остановили поленом - РИА Новости, 13.10.2025
В Вологодской области лихача остановили поленом
Мужчина остановил поленом водителя, пытавшегося скрыться от автоинспекторов в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
вологодская область
Побег от автоинспекторов в Вологодской области
В Вологодской области пьяный мужчина пытался скрыться от автоинспекторов, выбежал из машины, но его остановил местный житель, который кинул в нарушителя полено с крыши своего гаража (этот момент – на видео).
У водителя были права только на управление трактором, рассказали в полиции.
В Вологодской области лихача остановили поленом
Тракториста, за которым гнались вологодские автоинспекторы, остановило полено
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мужчина остановил поленом водителя, пытавшегося скрыться от автоинспекторов в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В поселке Ермаково сотрудники полиции заметили автомобиль, который ехал с передними тонированными стеклами и с разбитым задним фонарем. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться", - сообщила Волк
Она отметила, что мужчина во время преследования неоднократно нарушал правила дорожного движения. В одном из дворов лихач заехал в гаражный кооператив, выскочил из машины и побежал.
"Погоню заметил очевидец, который ремонтировал крышу своего гаража. Он бросил под ноги убегающего оказавшееся под рукой полено. Нарушитель споткнулся и упал. Сотрудники полиции задержали его", - написала Волк.
Она добавила, что проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что лихач был пьян. Кроме того, у него имелись права только на управление трактором. В отношении мужчины составлено семь протоколов об административных правонарушениях, а автомобиль поместили на спецстоянку.