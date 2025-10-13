Комитет Госдумы одобрил в первом чтении увеличение МРОТ на 2026 год

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об увеличении с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 22 440 рублей в месяц, то есть на 20,7%.

Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений, согласно пояснительной записке, будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.

Дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2026 году в связи с принятием законопроекта, по оценке правительства, составят 218,5 миллиардов рублей. Из них расходы на повышение зарплаты работников федеральных госучреждений - 56 миллиардов рублей, работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений - 162,5 миллиарда.

При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, отмечается в финансово-экономическом обосновании (ФЭО) к законопроекту. Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2026 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ.

А дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ в 2026 году, исходя из ФЭО, составят 66,4 миллиарда рублей.