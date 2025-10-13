Рейтинг@Mail.ru
23:38 13.10.2025
В Москве рабочий погиб при падении с шестого этажа
Рабочий упал с шестого этажа на строительном объекте на Ботанической улице в Москве, мужчина погиб на месте, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T23:38:00+03:00
2025-10-13T23:38:00+03:00
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рабочий упал с шестого этажа на строительном объекте на Ботанической улице в Москве, мужчина погиб на месте, сообщает столичная прокуратура.
"На строительном объекте на улице Ботаническая с высоты шестого этажа упал рабочий частной субподрядной организации. Мужчина 1990 года рождения погиб на месте. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
