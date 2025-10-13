https://ria.ru/20251013/moskva-2048078012.html
В Москве рабочий погиб при падении с шестого этажа
В Москве рабочий погиб при падении с шестого этажа
Рабочий упал с шестого этажа на строительном объекте на Ботанической улице в Москве, мужчина погиб на месте, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.10.2025
