В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Москве Даниила Белоусова по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в инстанции.