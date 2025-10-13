Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска
21:30 13.10.2025
В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска
В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска

В Москве арестовали старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска

Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Москве Даниила Белоусова по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом б части 3 статьи 163 УК РФ, подпунктов д, е части 2 статьи 286 УК РФ, сроком на 1 месяц 27 суток", - сказали в суде.
Суть дела против Белоусова не сообщается.
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
