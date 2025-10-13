В московском метро появились первые акустические кабины

В ведомстве отметили, что первая такая кабина появилась на пересадочном узле "Комсомольская", который объединяет станции метро, МЦД и крупные вокзалы. А вторую разместили на транспортном хабе "Нижегородская".

"Акустические кабины рассчитаны на 1 человека. Внутри предусмотрены: разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов, рабочее место, адаптивное освещение, вентиляция, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Звукоподавляющие материалы акустических кабин уже прошли все испытания. Дверь сделали из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя", - добавили в дептрансе.