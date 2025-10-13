https://ria.ru/20251013/moskva-2047932944.html
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании
Возгорание возникло в 8-этажном административном здании на севере Москвы, учреждение самостоятельно покинули около 30 человек, сообщили РИА Новости в...
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание возникло в 8-этажном административном здании на севере Москвы, учреждение самостоятельно покинули около 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Бумажный проезд, дом 14, строение 2. Со слов заявителя, в 8-этажном административном здании происходит загорание в офисном помещении на седьмом этаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули около 30 человек. Для ликвидации пожара привлечены 88 человек и 23 единицы техники.