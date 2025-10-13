На севере Москвы произошло возгорание в административном здании

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание возникло в 8-этажном административном здании на севере Москвы, учреждение самостоятельно покинули около 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Бумажный проезд, дом 14, строение 2. Со слов заявителя, в 8-этажном административном здании происходит загорание в офисном помещении на седьмом этаже", - говорится в сообщении.