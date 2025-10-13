Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 13.10.2025 (обновлено: 12:49 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/moskva-2047932944.html
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании - РИА Новости, 13.10.2025
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании
Возгорание возникло в 8-этажном административном здании на севере Москвы, учреждение самостоятельно покинули около 30 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:40:00+03:00
2025-10-13T12:49:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251013/delo-2047926077.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы произошло возгорание в административном здании

Возгорание возникло в административном здании на севере Москвы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание возникло в 8-этажном административном здании на севере Москвы, учреждение самостоятельно покинули около 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Бумажный проезд, дом 14, строение 2. Со слов заявителя, в 8-этажном административном здании происходит загорание в офисном помещении на седьмом этаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули около 30 человек. Для ликвидации пожара привлечены 88 человек и 23 единицы техники.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма
Вчера, 12:13
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала