ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предотвращен теракт в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины совместно с "Исламским государством"*, задержаны четыре человека, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель", - отметили в ФСБ.