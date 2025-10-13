Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны - РИА Новости, 13.10.2025
09:47 13.10.2025
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны - РИА Новости, 13.10.2025
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны
Предотвращен теракт в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины совместно с "Исламским государством"*,... РИА Новости, 13.10.2025
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны

В Москве предотвратили теракт спецслужб Украины и ИГ против офицера Минобороны

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предотвращен теракт в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины совместно с "Исламским государством"*, задержаны четыре человека, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров министерства обороны Российской Федерации, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство"*… Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции", - говорится в сообщении.
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье
4 апреля, 10:47
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье
4 апреля, 10:47
По данным ФСБ, исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб функционером ИГИЛа* Саидакбаром Гуломовым, 1979 года рождения, объявленным в международный розыск органами России и Узбекистана.
Отмечается, что по заданию украинских кураторов Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Он обеспечил его необходимыми денежными средствами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые были нелегально заброшены на территорию России спецслужбами Украины с использованием БПЛА.
"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель", - отметили в ФСБ.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 ("террористический акт"), части 4 статьи 222.1 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств") УК РФ.
*ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины
12 августа, 09:48
В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом машины
12 августа, 09:48
 
