В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД - РИА Новости, 13.10.2025
01:47 13.10.2025
В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД
В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, проиндексирована на 3 рубля - с 7 до... РИА Новости, 13.10.2025
В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД

Стоимость проезда по МСД в критические часы проиндексировали на три рубля

Московский скоростной диаметр
Московский скоростной диаметр
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Московский скоростной диаметр. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, проиндексирована на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок.
Проезд остался бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменилась, она составляет 950 рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД
21 сентября, 15:41
Так, проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.
Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на "Госуслугах", в приложениях "Яндекс. Карты" и "Навигатор", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Ефимов: более восьми километров дорог построили и реконструировали на МСД
12 сентября, 13:42
 
