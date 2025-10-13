В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, проиндексирована на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок.

Проезд остался бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменилась, она составляет 950 рублей.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на "Госуслугах", в приложениях "Яндекс. Карты" и "Навигатор", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.