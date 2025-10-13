Рейтинг@Mail.ru
15:41 13.10.2025
Москалькова назвала решение Латвии о депортации беспрецедентным нарушением
Москалькова назвала решение Латвии о депортации беспрецедентным нарушением
в мире, россия, татьяна москалькова, латвия, politico
В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Латвия, Politico
Москалькова назвала решение Латвии о депортации беспрецедентным нарушением

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала требование Латвии о депортации россиян беспрецедентным нарушением прав человека и репрессиями по национальному признаку.
Ранее издание Politico сообщило, что власти Латвии потребовали у 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что те не смогли подтвердить своё знание латышского языка и не предоставили документы о продлении своего вида на жительство вовремя.
"Мы имеем дело с беспрецедентным массовым нарушением прав человека, с нарушением всех международных норм и правил… Люди подвергаются репрессиям исключительно по одному признаку - их отношение к национальности, русской культуре", - сказала Москалькова журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Захарова раскритиковала новые требования властей Латвии к россиянам
