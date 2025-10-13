https://ria.ru/20251013/moskalkova-2047983753.html
Москалькова назвала решение Латвии о депортации беспрецедентным нарушением
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала требование Латвии о депортации россиян беспрецедентным нарушением прав человека и репрессиями РИА Новости, 13.10.2025
Репрессии по национальному признаку. Москалькова высказалась о политике Латвии