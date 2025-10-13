Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала ООН защитить россиян в Латвии - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 13.10.2025 (обновлено: 16:42 13.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251013/moskalkova-2047971832.html
Москалькова призвала ООН защитить россиян в Латвии
Москалькова призвала ООН защитить россиян в Латвии - РИА Новости, 13.10.2025
Москалькова призвала ООН защитить россиян в Латвии
РИА Новости РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:12:00+03:00
2025-10-13T16:42:00+03:00
оон
латвия
татьяна москалькова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daf3c1c3189dd8311401140fee3c0eb4.jpg
https://ria.ru/20251013/rossiya-2047960209.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6115d0788b4b209094db8d1c731e3d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, латвия, татьяна москалькова, в мире
ООН, Латвия, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова призвала ООН защитить россиян в Латвии

Обращение в ООН. Москалькова призвала защитить россиян в Латвии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости
МОСКАЛЬКОВА СООБЩИЛА, ЧТО ОБРАЩАЕТСЯ В ООН С ТЕМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИЯН В ЛАТВИИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну
Вчера, 14:28
 
ООНЛатвияТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала