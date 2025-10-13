МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мошенники стали красть данные под предлогом получения промокода в 2 тысячи рублей на косметику и парфюмерию - пользователям предлагается зарегистрироваться на легальном ресурсе и прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией, рассказали РИА Новости в компании F6.

"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий мошенничества для сбора персональных данных. Под предлогом получения промокода в 2000 рублей на покупку парфюмерии и косметики злоумышленники предлагают пройти регистрацию на легальном ресурсе и прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией, включая паспортные данные, ИНН и адрес электронной почты. Эти сведения могут использоваться в других мошеннических схемах, например, для оформления кредитов на имя пользователей, а также для продажи на криминальном рынке", - сказали в компании.

Схема, которую обнаружили специалисты компании, состоит из нескольких этапов. Так, в социальных сетях и платформах, которые нацелены на россиян, с февраля стали появляться статьи с предложением получить промокод на скидку в 2000 рублей для заказа парфюмерии и косметики в популярной торговой сети. Условием для его получения является использование Telegram-бота "без спама и лишней рекламы", ссылка на который указана в статье.

После того, как пользователь переходит в бот, ему предлагают открыть статью про легальный сервис проверки кредитных историй, который не представляет прямой угрозы для пользователей. При этом в сообщении есть требование пройти регистрацию на указанном сервисе и прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. После того, как пользователь отправит нужные данные, бот перестает реагировать на сообщения. Так, в руки злоумышленников попадают такие персональные данные, как ФИО, серия и номер паспорта, дата рождения, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты.

По инициативе специалистов F6 в социальных сетях и на блог-платформах заблокированы более 120 статей, которые используются для продвижения мошеннического бота, также принимаются меры для его блокировки, добавили в компании.

"Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы защиты персональных данных и могут повлечь их использование в противоправных целях", – прокомментировала аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Анастасия Князева.