Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/moshennichestvo-2047876272.html
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество - РИА Новости, 13.10.2025
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество
Руководитель группы строительных компаний "Дискус", экс-депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T06:16:00+03:00
2025-10-13T06:16:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047484669.html
https://realty.ria.ru/20250317/krasnoyarsk-2005450142.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество

Экс-депутата в Новосибирске обвинили в мошенничестве на 1,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 13 окт - РИА Новости. Руководитель группы строительных компаний "Дискус", экс-депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей и отмывании денег, сообщают в понедельник СУСК и прокуратура региона.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту махинаций с деньгами дольщиков при строительстве двух многоэтажек жилмассива "Плющихинский" следователи СК возбудили в апреле 2023 года. Обвинение предъявили Алексею Джулаю. В этом же месяце суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
10 октября, 11:58
"Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - сообщает следственное управление. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о Джулае.
По данным СК, с марта 2019 по декабрь 2023 года обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору израсходовал на цели, не связанные со строительством, деньги членами потребительских жилищно-строительных кооперативов, созданных для строительства многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе Новосибирска.
"Более 800 потерпевших, доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы, внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В итоге срок сдачи объектов истек, а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию. Денежные средства пайщиков обвиняемый передавал на счета подконтрольных организаций, посредством заключения договоров займа", - сообщили в СУСК.
В результате принятых следствием обеспечительных мер суд наложил арест на имущество Алексея Джулая в сумме более одного миллиарда рублей. Кроме того, отметили в следственном управлении, в ходе следствия он принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил более 100 томов.
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. По данным ведомства, незаконными действиями Джулая потерпевшим причинен ущерб в общей сумме свыше 1,2 миллиарда рублей, часть из которых бизнесмен легализовал через сделки с подконтрольными ему организациями и обналичивание. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест
17 марта, 11:21
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала