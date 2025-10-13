Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 13 окт - РИА Новости. Руководитель группы строительных компаний "Дискус", экс-депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей и отмывании денег, сообщают в понедельник СУСК и прокуратура региона.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту махинаций с деньгами дольщиков при строительстве двух многоэтажек жилмассива "Плющихинский" следователи СК возбудили в апреле 2023 года. Обвинение предъявили Алексею Джулаю. В этом же месяце суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

"Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - сообщает следственное управление. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о Джулае.

Новосибирска. По данным СК, с марта 2019 по декабрь 2023 года обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору израсходовал на цели, не связанные со строительством, деньги членами потребительских жилищно-строительных кооперативов, созданных для строительства многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе

"Более 800 потерпевших, доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы, внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В итоге срок сдачи объектов истек, а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию. Денежные средства пайщиков обвиняемый передавал на счета подконтрольных организаций, посредством заключения договоров займа", - сообщили в СУСК.

В результате принятых следствием обеспечительных мер суд наложил арест на имущество Алексея Джулая в сумме более одного миллиарда рублей. Кроме того, отметили в следственном управлении, в ходе следствия он принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил более 100 томов.