Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ" - РИА Новости, 13.10.2025
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"
Суд во Владивостоке в четверг начнет рассмотрение уголовного дела трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничество на сумму...
россия
владивосток
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"
Во Владивостоке рассмотрят дело экс-руководителей "Транзит-ДВ" о мошенничестве
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Суд во Владивостоке в четверг начнет рассмотрение уголовного дела трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничество на сумму около 3,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ленинского суда.
Фигуранты, занимавшие руководящие посты в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" с 2014 по 2017 год, обвиняются в многомиллиардном мошенничестве. Путем искусственного завышения уставного капитала и предоставления поддельной отчетности они получили в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Значительная часть средств (2,255 миллиарда рублей) была легализована через сделки с аффилированными компаниями, а оставшаяся сумма выведена через убыточные сделки, что привело к полному банкротству организации.
Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и статьи 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Как сообщает прокуратура, двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск.
"В Ленинский районный суд города Владивостока
поступило уголовное дело в отношении Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктами "а, б" части 4 статьи 174.1, статьи 196 УК РФ… 09.10.2025 по уголовному делу судом принято решение о проведении предварительного слушания, назначенного на 16.10.2025", - говорится в сообщении.