Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Суд во Владивостоке в четверг начнет рассмотрение уголовного дела трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничество на сумму около 3,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ленинского суда.

Фигуранты, занимавшие руководящие посты в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" с 2014 по 2017 год, обвиняются в многомиллиардном мошенничестве. Путем искусственного завышения уставного капитала и предоставления поддельной отчетности они получили в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Значительная часть средств (2,255 миллиарда рублей) была легализована через сделки с аффилированными компаниями, а оставшаяся сумма выведена через убыточные сделки, что привело к полному банкротству организации.