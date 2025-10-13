Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ" - РИА Новости, 13.10.2025
04:59 13.10.2025
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ" - РИА Новости, 13.10.2025
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"
Суд во Владивостоке в четверг начнет рассмотрение уголовного дела трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничество на сумму... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия
россия
владивосток
транзит-дв
россия
владивосток
происшествия, россия, владивосток, транзит-дв
Происшествия, Россия, Владивосток, Транзит-ДВ
Во Владивостоке начнется рассмотрение дела экс-руководителей "Транзит-ДВ"

Во Владивостоке рассмотрят дело экс-руководителей "Транзит-ДВ" о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Суд во Владивостоке в четверг начнет рассмотрение уголовного дела трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничество на сумму около 3,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ленинского суда.
Фигуранты, занимавшие руководящие посты в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" с 2014 по 2017 год, обвиняются в многомиллиардном мошенничестве. Путем искусственного завышения уставного капитала и предоставления поддельной отчетности они получили в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Значительная часть средств (2,255 миллиарда рублей) была легализована через сделки с аффилированными компаниями, а оставшаяся сумма выведена через убыточные сделки, что привело к полному банкротству организации.
Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и статьи 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Как сообщает прокуратура, двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск.
"В Ленинский районный суд города Владивостока поступило уголовное дело в отношении Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктами "а, б" части 4 статьи 174.1, статьи 196 УК РФ… 09.10.2025 по уголовному делу судом принято решение о проведении предварительного слушания, назначенного на 16.10.2025", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияВладивостокТранзит-ДВ
 
 
