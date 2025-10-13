Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.