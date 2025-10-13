Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской - РИА Новости, 13.10.2025
00:25 13.10.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.10.2025
происшествия, москва, россия, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская, Московский городской суд
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Суд арестовал активы трех компаний из бизнеса Елены Блиновской
18 сентября, 13:36
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Позднее суд признал ее банкротом.
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Появились новые подробности в деле Блиновской
25 июля, 19:41
 
ПроисшествияМоскваРоссияЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
