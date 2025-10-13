Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2048075075.html
Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана
Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана - РИА Новости, 13.10.2025
Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан после своего ухода с поста оставляет обнищавшую республику - разрушенную экономику и заоблачные цены, заявил депутат... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T23:11:00+03:00
2025-10-13T23:11:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
дорин речан
василий боля
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852484571_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_29ea8d26a6194742bae5ef9a6bd05509.jpg
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2048010832.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852484571_48:0:1185:853_1920x0_80_0_0_9827b52a0daec2186c2ce86a38e20b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, дорин речан, василий боля, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Дорин Речан, Василий Боля, Майя Санду
Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана

Боля: Речан после ухода с поста оставляет обнищавшую Молдавию

© Sputnik / Родион ПрокаДорин Речан на заседании парламента Молдовы
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Sputnik / Родион Прока
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан после своего ухода с поста оставляет обнищавшую республику - разрушенную экономику и заоблачные цены, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Ранее в понедельник лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что Дорин Речан, который последние два с половиной года возглавлял правительство Молдавии, отказался быть премьер-министром на новый срок после прошедших выборов.
"Премьер Речан сбежал так же трусливо, как и правил — без чести, без ответственности, без совести. После него — обнищавшая Молдова: разрушенная экономика, разогнанная инфляция, заоблачные цены, разделённое общество и миллионы людей, потерявших веру в завтрашний день", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, пока в правящей партии "Действие и солидарность" делят кресла и награды, страна катится в пропасть. "Они высосали из Молдовы всё живое, уничтожили надежду, а теперь — просто убежали. Пиявки напились народной крови и отвалились. А людям — жить на этих руинах и снова поднимать страну из пепла", - подчеркнул он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах
Вчера, 17:06
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаДорин РечанВасилий БоляМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала