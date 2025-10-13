Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана

По его словам, пока в правящей партии "Действие и солидарность" делят кресла и награды, страна катится в пропасть. "Они высосали из Молдовы всё живое, уничтожили надежду, а теперь — просто убежали. Пиявки напились народной крови и отвалились. А людям — жить на этих руинах и снова поднимать страну из пепла", - подчеркнул он.