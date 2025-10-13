Молдавский депутат раскритиковал премьера Речана

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан после своего ухода с поста оставляет обнищавшую республику - разрушенную экономику и заоблачные цены, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Ранее в понедельник лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что Дорин Речан, который последние два с половиной года возглавлял правительство Молдавии, отказался быть премьер-министром на новый срок после прошедших выборов.
"Премьер Речан сбежал так же трусливо, как и правил — без чести, без ответственности, без совести. После него — обнищавшая Молдова: разрушенная экономика, разогнанная инфляция, заоблачные цены, разделённое общество и миллионы людей, потерявших веру в завтрашний день", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, пока в правящей партии "Действие и солидарность" делят кресла и награды, страна катится в пропасть. "Они высосали из Молдовы всё живое, уничтожили надежду, а теперь — просто убежали. Пиявки напились народной крови и отвалились. А людям — жить на этих руинах и снова поднимать страну из пепла", - подчеркнул он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.