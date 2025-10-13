Глава Гагаузии прокомментировала свое преследование

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее преследование - это наказание за то, что она не пошла на сделку с молдавскими властями, для которых политика стоит выше закона.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
"Сегодня, к сожалению, политика стоит выше закона, и мое преследование - это наказание за верность гагаузскому народу и за то, что я не пошла на сделку с властью. Моя совесть чиста. Я верю, что правда победит", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул. Текст был передан через ее адвокатов.
Глава Гагаузии пояснила, что после одного из допросов ей намекнули на возможность сделки - отказаться от мандата руководителя автономии в обмен на прекращение уголовного дела.
"Мне открыто сказали: "Сдаешь мандат - и всё заканчивается". Эти слова могут подтвердить свидетели, но суд не дает защите возможности их допросить", - подчеркнула она.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.