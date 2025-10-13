Адвокат обвинила судью в ошибке, лишившей Гуцул права на защиту

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева совершили ошибку, когда отказали главе Гагаузии Евгении Гуцул в возможности лично присутствовать на заседании, тем самым лишив ее права на защиту и справедливый суд, заявила журналистам в понедельник ее адвокат Наталья Байрам.

"Приговор, который они (судьи - ред.) будут принимать, международные инстанции могут не принять во внимание, поскольку судьи нарушили ее фундаментальное право - право на защиту, право на справедливый суд. Судьи решили, что они могут упростить себе задачу и не мучиться с запросами о ее эскорте (в суд - ред.). Они допустили эту ошибку, в ближайшем будущем она сыграет против судей", - заявила Байрам.