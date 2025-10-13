https://ria.ru/20251013/moldaviya-2048036472.html
Адвокат обвинила судью в ошибке, лишившей Гуцул права на защиту
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева совершили ошибку, когда отказали главе Гагаузии Евгении Гуцул в возможности лично присутствовать на заседании, тем самым лишив ее права на защиту и справедливый суд, заявила журналистам в понедельник ее адвокат Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе
5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул
, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии
партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду
в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены. Сама Гуцул в понедельник давала показания по видеосвязи.
"Приговор, который они (судьи - ред.) будут принимать, международные инстанции могут не принять во внимание, поскольку судьи нарушили ее фундаментальное право - право на защиту, право на справедливый суд. Судьи решили, что они могут упростить себе задачу и не мучиться с запросами о ее эскорте (в суд - ред.). Они допустили эту ошибку, в ближайшем будущем она сыграет против судей", - заявила Байрам.
Она подчеркнула, что не может обсуждать со своей клиенткой ситуацию в текущем времени и корректировать линию защиты.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии
Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова
, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.