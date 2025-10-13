Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах

Активист отметил, что Гуцул в данный момент дает показания в Апелляционной палате и говорит о своей невиновности. "Евгения говорит, что она не считает себя виноватой, что она никакие деньги не завозила в Республику Молдова, и что, если бы она не была башканом Гагаузии на сегодняшний момент, то и о Евгении Гуцул сегодня бы никто не говорил. Мы уверены в том, что невиновность башкана Гагаузии будет доказана, потому что это политически мотивированное дело, оно состряпано и шито белыми нитками", - подчеркнул Влах.