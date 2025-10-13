Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах - РИА Новости, 13.10.2025
17:06 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2048010832.html
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах - РИА Новости, 13.10.2025
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах
Молдавские власти пытаются показным судом над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, дело которой в молдавской оппозиции считают политически... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:06:00+03:00
2025-10-13T17:06:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799595_0:25:1365:793_1920x0_80_0_0_ebe53073b95dcb9acb93bcdce3d6e438.jpg
https://ria.ru/20251011/shor-2047719733.html
https://ria.ru/20251010/moldavija-2047430361.html
https://ria.ru/20251008/zakharova-2047085021.html
гагаузия
молдавия
кишинев
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах

Влах заявил о попытках властей в Молдавии запугать население судом над Гуцул

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиМихаил Влах
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Михаил Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 окт — РИА Новости. Молдавские власти пытаются показным судом над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, дело которой в молдавской оппозиции считают политически мотивированным, запугать население страны, заявил РИА Новости активист и общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Власти Молдавии готовы пойти на провокации против Приднестровья, заявил Шор
11 октября, 18:49
Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
"Сегодня идет действительно судилище не только над Евгенией Гуцул, но и над жителями Гагаузской автономии, а, может быть, даже и над всеми жителями Республики Молдова. Я думал и не только я, что власть, выиграв выборы, - как она выиграла, весь мир об этом уже знает - остановится, остепенится и одумается, даст команду судебной инстанции, чтобы Евгения Гуцул 8 ноября вернулась домой к семье, на работу, к жителям Гагаузской автономии, но нет идет дальнейшее судилище над башканом (главой Гагаузии – ред.), над гагаузским народом, идет дальнейшее давление и пытаются страх вселить во всех нас через сегодняшнее судилище над Евгенией Гуцул", - сказал Влах.
Активист отметил, что Гуцул в данный момент дает показания в Апелляционной палате и говорит о своей невиновности. "Евгения говорит, что она не считает себя виноватой, что она никакие деньги не завозила в Республику Молдова, и что, если бы она не была башканом Гагаузии на сегодняшний момент, то и о Евгении Гуцул сегодня бы никто не говорил. Мы уверены в том, что невиновность башкана Гагаузии будет доказана, потому что это политически мотивированное дело, оно состряпано и шито белыми нитками", - подчеркнул Влах.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Молдавии допустили появление иностранных военных баз
10 октября, 06:43
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Заголовок открываемого материала