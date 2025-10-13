Власти Молдавии пытаются судом над Гуцул запугать население, заявил Влах

КИШИНЕВ, 13 окт — РИА Новости. Молдавские власти пытаются показным судом над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, дело которой в молдавской оппозиции считают политически мотивированным, запугать население страны, заявил РИА Новости активист и общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
"Сегодня идет действительно судилище не только над Евгенией Гуцул, но и над жителями Гагаузской автономии, а, может быть, даже и над всеми жителями Республики Молдова. Я думал и не только я, что власть, выиграв выборы, - как она выиграла, весь мир об этом уже знает - остановится, остепенится и одумается, даст команду судебной инстанции, чтобы Евгения Гуцул 8 ноября вернулась домой к семье, на работу, к жителям Гагаузской автономии, но нет идет дальнейшее судилище над башканом (главой Гагаузии – ред.), над гагаузским народом, идет дальнейшее давление и пытаются страх вселить во всех нас через сегодняшнее судилище над Евгенией Гуцул", - сказал Влах.
Активист отметил, что Гуцул в данный момент дает показания в Апелляционной палате и говорит о своей невиновности. "Евгения говорит, что она не считает себя виноватой, что она никакие деньги не завозила в Республику Молдова, и что, если бы она не была башканом Гагаузии на сегодняшний момент, то и о Евгении Гуцул сегодня бы никто не говорил. Мы уверены в том, что невиновность башкана Гагаузии будет доказана, потому что это политически мотивированное дело, оно состряпано и шито белыми нитками", - подчеркнул Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
