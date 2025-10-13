Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2047999161.html
Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор
Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор - РИА Новости, 13.10.2025
Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор
Решивший не идти на второй срок премьер-министр Молдавии Дорин Речан оставил за собой руины и сбежал, чтобы не отвечать за последствия, утверждает лидер... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:27:00+03:00
2025-10-13T16:27:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
дорин речан
илан шор
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg
https://ria.ru/20251008/zakharova-2047085021.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045812990.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8d0d9a3aeea896d7298851ff3c73bb86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, дорин речан, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Дорин Речан, Илан Шор, Майя Санду
Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор

Шор обвинил премьера Молдавии в оставлении страны в руинах после себя

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Решивший не идти на второй срок премьер-министр Молдавии Дорин Речан оставил за собой руины и сбежал, чтобы не отвечать за последствия, утверждает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в понедельник лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил, что политсила хотела вновь выдвинуть Речана на пост премьера, однако он отказался. Сам Речан позже уточнил, что решил уйти из политики.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
"Речан сваливает, оставляя за собой страну в руинах. Поблагодарил ПДС за "доверие" в развале Молдавии — и прыг в кусты. Трусливо бросает пост, чтобы не отвечать за содеянное. Так дрожит за свою шкуру преступник, почуявший запах камеры", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, следующий премьер Молдавии, который будет ставленником ПДС, продолжит "убивать экономику, разгонять инфляцию, раскалывать общество". "Но мы не сдадимся. Будем драться за нашу страну и за будущее наших детей, пока не вытравим эту плесень полностью", - добавил Речан.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаДорин РечанИлан ШорМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала