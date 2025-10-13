Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Решивший не идти на второй срок премьер-министр Молдавии Дорин Речан оставил за собой руины и сбежал, чтобы не отвечать за последствия, утверждает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

По его словам, следующий премьер Молдавии, который будет ставленником ПДС, продолжит "убивать экономику, разгонять инфляцию, раскалывать общество". "Но мы не сдадимся. Будем драться за нашу страну и за будущее наших детей, пока не вытравим эту плесень полностью", - добавил Речан.