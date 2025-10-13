Глава Гагаузии по видеосвязи дает показания по финансированию партии

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул на очередном заседании апелляционной палаты дает показания по видеосвязи, находясь при этом в СИЗО Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, который находится в зале суда, несмотря на просьбы адвокатов, Гуцул физически на заседании не присутствует. Она дает показания по видеосвязи.