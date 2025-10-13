Рейтинг@Mail.ru
15:36 13.10.2025
Гуцул дает показания из СИЗО о финансировании партии
ГЛАВА ГАГАУЗИИ ГУЦУЛ ИЗ СИЗО ПО ВИДЕОСВЯЗИ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ ПО ДЕЛУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПАРТИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 13.10.2025
гагаузия
гагаузия
Подключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда
ГЛАВА ГАГАУЗИИ ГУЦУЛ ИЗ СИЗО ПО ВИДЕОСВЯЗИ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ ПО ДЕЛУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПАРТИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
 
Гагаузия
 
 
