Гуцул дает показания из СИЗО о финансировании партии
Гуцул дает показания из СИЗО о финансировании партии - РИА Новости, 13.10.2025
Гуцул дает показания из СИЗО о финансировании партии
ГЛАВА ГАГАУЗИИ ГУЦУЛ ИЗ СИЗО ПО ВИДЕОСВЯЗИ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ ПО ДЕЛУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПАРТИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 13.10.2025
