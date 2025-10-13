Рейтинг@Mail.ru
Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция - РИА Новости, 13.10.2025
13:55 13.10.2025 (обновлено: 14:01 13.10.2025)
Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция
Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция - РИА Новости, 13.10.2025
Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция
Конституционный суд в Молдавии действует по указке президента Майи Санду, поэтому утверждение итогов парламентских выборов зависит от ее мнения, заявил лидер... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
джордже симион
молдавия
россия
румыния
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, джордже симион
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, Джордже Симион
Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция

Молдавский оппозиционер Костюк обвинил КС в действии по указке Санду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Конституционный суд в Молдавии действует по указке президента Майи Санду, поэтому утверждение итогов парламентских выборов зависит от ее мнения, заявил лидер оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк.
Ранее ЦИК рассмотрел жалобу правящей партии "Действие и солидарность" и полиции против партии "Демократия дома", которой ставили в вину публикацию агитационных материалов на платформе TikTok в день тишины, а также вовлечение в кампанию иностранных официальных лиц бывшего кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона. ПДС требовала аннулировать регистрацию партии в качестве политического конкурента. Однако ЦИК постановил, что не может аннулировать регистрацию партии уже после выборов, поэтому информация о нарушениях будет передана Конституционному суду, которому предстоит утвердить мандаты новых депутатов. Партия "Демократия дома", предварительно, получит 6 мандатов из 101 возможных.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
"Я никоим образом не доверяю КС. Я считаю, что и КС, и ЦИК действуют не на основании закона, а на основании пожеланий Майи Санду. Если Майя Санду стучит ногами в администрации президента, что не хочет кого-то видеть в парламенте, тогда всё – будет и вердикт ЦИК, и вердикт КС. Все решает Майя Санду", - заявил Костюк в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он утверждает, что Конституционный суд состоит из сторонников партии "Действие и солидарность" и не может считаться объективным.
"В администрации президента решается и судьба выборов, и кого снимать с избирательной гонке, и судьба других участников выборов", - заявил Костюк.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В ПМР заявили, что евроглобалисты не позволили Санду поехать на саммит СНГ
10 октября, 18:20
 
В миреМолдавияРоссияРумынияМайя СандуДжордже Симион
 
 
