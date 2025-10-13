Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Конституционный суд в Молдавии действует по указке президента Майи Санду, поэтому утверждение итогов парламентских выборов зависит от ее мнения, заявил лидер оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк.

Ранее ЦИК рассмотрел жалобу правящей партии "Действие и солидарность" и полиции против партии "Демократия дома", которой ставили в вину публикацию агитационных материалов на платформе TikTok в день тишины, а также вовлечение в кампанию иностранных официальных лиц бывшего кандидата в президенты Румынии , лидера оппозиционной румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона . ПДС требовала аннулировать регистрацию партии в качестве политического конкурента. Однако ЦИК постановил, что не может аннулировать регистрацию партии уже после выборов, поэтому информация о нарушениях будет передана Конституционному суду, которому предстоит утвердить мандаты новых депутатов. Партия "Демократия дома", предварительно, получит 6 мандатов из 101 возможных.

"Я никоим образом не доверяю КС. Я считаю, что и КС, и ЦИК действуют не на основании закона, а на основании пожеланий Майи Санду . Если Майя Санду стучит ногами в администрации президента, что не хочет кого-то видеть в парламенте, тогда всё – будет и вердикт ЦИК, и вердикт КС. Все решает Майя Санду", - заявил Костюк в эфире телеканала "Первый в Молдове".

Он утверждает, что Конституционный суд состоит из сторонников партии "Действие и солидарность" и не может считаться объективным.

"В администрации президента решается и судьба выборов, и кого снимать с избирательной гонке, и судьба других участников выборов", - заявил Костюк.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.