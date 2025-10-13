Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Дорин Речан, который последние два с половиной года возглавлял правительство Молдавии, отказался быть премьер-министром на новый срок после прошедших выборов, заявил лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"Мы намерены были выдвинуть кандидатом на пост премьера Дорина Речана, однако он сообщил, что его мандат на этом завершен", - заявил Гросу на брифинге.
Он заверил, что ПДС все же выдвинет кандидата на пост премьера сразу после того, как Конституционный суд утвердит итоги выборов, его имя пока не разглашается. "Я не буду участвовать в общественной и политической жизни, я откажусь от мандата депутата", - заверил на том же брифинге сам Речан.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
