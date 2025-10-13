Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство - РИА Новости, 13.10.2025
11:19 13.10.2025 (обновлено: 11:31 13.10.2025)
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство - РИА Новости, 13.10.2025
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство
Дорин Речан, который последние два с половиной года возглавлял правительство Молдавии, отказался быть премьер-министром на новый срок после прошедших выборов,... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
молдавия
россия
дорин речан
игорь гросу
европа
майя санду
молдавия
россия
европа
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство

Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство еще четыре года

Дорин Речан
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Дорин Речан, который последние два с половиной года возглавлял правительство Молдавии, отказался быть премьер-министром на новый срок после прошедших выборов, заявил лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"Мы намерены были выдвинуть кандидатом на пост премьера Дорина Речана, однако он сообщил, что его мандат на этом завершен", - заявил Гросу на брифинге.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт назвал ключевую проблему при возможном приеме Молдавии в ЕС
12 октября, 19:44
12 октября, 19:44
Он заверил, что ПДС все же выдвинет кандидата на пост премьера сразу после того, как Конституционный суд утвердит итоги выборов, его имя пока не разглашается. "Я не буду участвовать в общественной и политической жизни, я откажусь от мандата депутата", - заверил на том же брифинге сам Речан.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
8 октября, 15:51
 
В миреМолдавияРоссияДорин РечанИгорь ГросуЕвропаМайя Санду
 
 
