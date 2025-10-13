Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Дорин Речан, который последние два с половиной года возглавлял правительство Молдавии, отказался быть премьер-министром на новый срок после прошедших выборов, заявил лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.

Он заверил, что ПДС все же выдвинет кандидата на пост премьера сразу после того, как Конституционный суд утвердит итоги выборов, его имя пока не разглашается. "Я не буду участвовать в общественной и политической жизни, я откажусь от мандата депутата", - заверил на том же брифинге сам Речан.