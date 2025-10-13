Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля

Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Молдавская экономика должна привлекать новых инвесторов, но вместо этого они уходят с рынка, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

"Вместо того чтобы привлекать инвесторов, мы их теряем. В последние годы несколько крупных компаний закрыли свою деятельность или ушли из страны. Проблемы связаны с неспособностью властей эффективно управлять и отсутствием инновационных экономических идей", - написал Боля в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние годы более 240 тысяч граждан покинули страну из-за отсутствия реальных перспектив.

"Объявленные реформы так и не материализовались в конкретные результаты. Если бы они имели реальное воздействие, это отразилось бы в данных Национального бюро статистики и в росте ВВП. Планы по увеличению оборонного бюджета до 1% ВВП, объявленные на следующий год, вызывают вопросы о реальных приоритетах власти в период, когда экономика срочно нуждается в инвестициях, модернизации и поддержке бизнеса", - отметил Боля.

По словам депутат, сельское хозяйство Молдавии находится в запустении, а доля промышленного производства, которая десять лет назад составляла около 12% ВВП, сегодня снизилась до всего лишь 8%.