Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля - РИА Новости, 13.10.2025
10:56 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2047909722.html
Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля
Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля
Молдавская экономика должна привлекать новых инвесторов, но вместо этого они уходят с рынка, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:56:00+03:00
2025-10-13T10:56:00+03:00
в мире, молдавия, василий боля
В мире, Молдавия, Василий Боля
Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля

Боля указал на серьезную проблему в молдавской экономике

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Молдавская экономика должна привлекать новых инвесторов, но вместо этого они уходят с рынка, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Вместо того чтобы привлекать инвесторов, мы их теряем. В последние годы несколько крупных компаний закрыли свою деятельность или ушли из страны. Проблемы связаны с неспособностью властей эффективно управлять и отсутствием инновационных экономических идей", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за последние годы более 240 тысяч граждан покинули страну из-за отсутствия реальных перспектив.
"Объявленные реформы так и не материализовались в конкретные результаты. Если бы они имели реальное воздействие, это отразилось бы в данных Национального бюро статистики и в росте ВВП. Планы по увеличению оборонного бюджета до 1% ВВП, объявленные на следующий год, вызывают вопросы о реальных приоритетах власти в период, когда экономика срочно нуждается в инвестициях, модернизации и поддержке бизнеса", - отметил Боля.
По словам депутат, сельское хозяйство Молдавии находится в запустении, а доля промышленного производства, которая десять лет назад составляла около 12% ВВП, сегодня снизилась до всего лишь 8%.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
