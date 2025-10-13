В Молдавии оппозиционный блок заявил о создании единой фракции в парламенте

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Оппозиционный блок "Альтернатива" намерен создать единую фракцию в парламенте Молдавии, заявил лидер входящей в политсилу Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику.
"В случае утверждения Конституционным судом результатов этих выборов, совет ПРОМ высказался за то, чтобы представители партии в парламенте действовали в рамках общей фракции "Блока Альтернатива", составляя политическую силу, противостоящую нынешнему антинационародному режиму", - заявил Кику журналистам.
По итогам выборов блок "Альтернатива" должен получить в парламенте 8 мандатов из 101.
В состав блока "Альтернатива" входит команда экс-кандидата в президенты Александра Стояногло, партия мэра Кишинева Иона Чебана "Движение национальной альтернативы", Партия развития и Объединения Молдавии, а также партия "Гражданский конгресс".
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
