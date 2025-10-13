Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 13.10.2025 (обновлено: 12:41 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/mo-2047932368.html
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:37:00+03:00
2025-10-13T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
ямполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg
https://ria.ru/20251013/mionoborony-2047932280.html
россия
харьковская область
ямполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_be7136b3fd2d819bade4118bb9ffd79d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, ямполь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Ямполь
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск в Харьковской области, Ямполь и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 30 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Подразделения группировки войск Центр освободили село Московское в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьЯмполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала