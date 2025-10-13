https://ria.ru/20251013/mo-2047932368.html
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:37:00+03:00
2025-10-13T12:37:00+03:00
2025-10-13T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
ямполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg
https://ria.ru/20251013/mionoborony-2047932280.html
россия
харьковская область
ямполь
