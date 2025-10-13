https://ria.ru/20251013/mo-2047888381.html
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час - РИА Новости, 13.10.2025
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
Средства ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над республикой Крым за час, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:04:00+03:00
2025-10-13T09:04:00+03:00
2025-10-13T09:13:00+03:00
республика крым
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148572/59/1485725937_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_a2681040091aa91855f8bda994bb3409.jpg
https://ria.ru/20251013/pvo-2047879545.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148572/59/1485725937_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_afafc5c74fefe9f01c1cf2e2c93ae5c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Республика Крым, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
Средства ПВО за час уничтожили 16 украинских БПЛА над Крымом