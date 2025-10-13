Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час - РИА Новости, 13.10.2025
09:04 13.10.2025 (обновлено: 09:13 13.10.2025)
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
Средства ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над республикой Крым за час, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над республикой Крым за час, сообщило Минобороны РФ.
"Тринадцатого октября в период с 07.00 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Силы ПВО за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника
Республика КрымРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
