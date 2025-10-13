Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над республикой Крым за час, сообщило Минобороны РФ.

"Тринадцатого октября в период с 07.00 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.