https://ria.ru/20251013/mjanma-2047877829.html
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме - РИА Новости, 13.10.2025
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал в интервью РИА Новости, что следует делать россиянину, если он попал в рабство в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T06:47:00+03:00
2025-10-13T06:47:00+03:00
2025-10-13T06:47:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001222056_0:20:3572:2029_1920x0_80_0_0_83be464ebf7827c60dce4002360a5cce.jpg
https://ria.ru/20251013/mjanma-2047868292.html
https://ria.ru/20251011/myanma-2047658586.html
таиланд
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001222056_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_269e869f571ac4747da14298ed3b3de5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, мьянма, россия
В мире, Таиланд, Мьянма, Россия
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме
Консул Ильин посоветовал подать сигнал в случае попадания в рабство в Мьянме
БАНГКОК, 13 окт – РИА Новости. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал в интервью РИА Новости, что следует делать россиянину, если он попал в рабство в нелегальный мошеннический колл-центр, расположенный на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом.
"Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из колл-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет", - сказал собеседник агентства, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ
, похищенных из Таиланда
и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы
.
Он добавил, что чаще всего в посольство обращаются родственники россиян, попавших в рабство в колл-центр, которым пленники сумели оттуда дозвониться и сообщить о своей ситуации, и с этого начинаются усилия по их освобождению.
Ильин напомнил, что телефоны у пленников отбирают. Однако тем, кто был освобожден по инициативе российского посольства в сотрудничестве с правоохранительными органами Таиланда и Мьянмы, в том числе освобожденной 7 октября россиянке Дашиме Очирминаевой, удалось позвонить родным с телефона кого-то из сотрудников колл-центра.