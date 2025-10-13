Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме

БАНГКОК, 13 окт – РИА Новости. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал в интервью РИА Новости, что следует делать россиянину, если он попал в рабство в нелегальный мошеннический колл-центр, расположенный на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом.

"Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из колл-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет", - сказал собеседник агентства, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ , похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы

Он добавил, что чаще всего в посольство обращаются родственники россиян, попавших в рабство в колл-центр, которым пленники сумели оттуда дозвониться и сообщить о своей ситуации, и с этого начинаются усилия по их освобождению.