В невольничьем колл-центре в Мьянме находятся несколько россиян

БАНГКОК, 13 окт - РИА Новости. В невольничьем колл-центре в Мьянме, расположенном вблизи границы Мьянмы и Таиланда, совершенно точно еще есть несколько россиян, сообщил в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

"Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле", - сказал дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ , похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы

Отвечая на вопрос агентства о наличии в колл-центрах в настоящее время россиян, попавших туда и удерживаемых там против их воли, Ильин сказал, что о наличии таких пленников можно говорить с большой долей вероятности, однако сведений об их количестве у посольства нет.