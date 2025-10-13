Рейтинг@Mail.ru
В невольничьем колл-центре в Мьянме находятся несколько россиян - РИА Новости, 13.10.2025
03:17 13.10.2025
В невольничьем колл-центре в Мьянме находятся несколько россиян
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 13 окт - РИА Новости. В невольничьем колл-центре в Мьянме, расположенном вблизи границы Мьянмы и Таиланда, совершенно точно еще есть несколько россиян, сообщил в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле", - сказал дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы.
Отвечая на вопрос агентства о наличии в колл-центрах в настоящее время россиян, попавших туда и удерживаемых там против их воли, Ильин сказал, что о наличии таких пленников можно говорить с большой долей вероятности, однако сведений об их количестве у посольства нет.
"Об этом (о наличии российских невольников в колл-центрах - ред.) можно говорить с большой долей вероятности, информация такая есть, однако точное количество таких россиян нам неизвестно, да, наверно, и не может быть известно".
