ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Московское и зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:37:00+03:00
2025-10-13T12:37:00+03:00
2025-10-13T13:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
россия
димитров
донецкая народная республика
россия, димитров, донецкая народная республика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика
