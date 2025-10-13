Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 13.10.2025 (обновлено: 13:34 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/mionoborony-2047932280.html
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Московское и зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:37:00+03:00
2025-10-13T13:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047944521_0:18:1300:749_1920x0_80_0_0_34cd1ad6ab08e72e6ca3c1a719e349b6.png
https://ria.ru/20251013/tramp-2047858780.html
россия
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047944521_140:0:1161:766_1920x0_80_0_0_ba7044aee66e3853cc8cb3fab0a93109.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, димитров, донецкая народная республика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР

МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Московское в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Московское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Московское в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Московское и зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское Донецкой Народной Республики, зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах", - говорится в сводке министерства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
Вчера, 00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДимитровДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала