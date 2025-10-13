В Мексике выросло число погибших при наводнениях

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число погибших в результате сильных осадков, наводнений и оползней в Мексике возросло до 47, сообщает министерство безопасности и защиты граждан страны.
Ранее власти Мексики сообщали о 44 погибших.
"В соответствии с отчетами государственных органов, зарегистрировано 47 погибших в четырех штатах", - говорится в сообщении министерства.
Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 5 тысяч военнослужащих и спасателей, подготовлены почти 10 тысяч продовольственных наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для пострадавших.
Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки. В ночь на субботу президент Гондураса Сиомара Кастро объявила ЧС в столичном округе страны для оказания помощи населению и организации спасательных и восстановительных работ.