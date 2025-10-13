https://ria.ru/20251013/medvedev-2047915553.html
Медведев рассказал, кто будет запускать ракеты Tomahawk
Медведев рассказал, кто будет запускать ракеты Tomahawk - РИА Новости, 13.10.2025
Медведев рассказал, кто будет запускать ракеты Tomahawk
Пуск ракет Tomahawk в случае их поставок Украине будет осуществлять не Киев, а именно США, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в MAX. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:21:00+03:00
2025-10-13T11:21:00+03:00
2025-10-13T17:00:00+03:00
киев
сша
в мире
украина
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047858780.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, в мире, украина, дмитрий медведев, дональд трамп
Киев, США, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Медведев рассказал, кто будет запускать ракеты Tomahawk
Медведев прокомментировал возможные запуск ракет Tomahawk