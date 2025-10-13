Рейтинг@Mail.ru
11:17 13.10.2025 (обновлено: 11:22 13.10.2025)
Поставки "Томагавков" кончатся плохо для всех, считает Медведев
Поставки "Томагавков" кончатся плохо для всех, считает Медведев
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп сказал, что если Президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", - написал Медведев в своем канале в Max.
Медведев рассказал, кто будет запускать ракеты Tomahawk
Вчера, 11:21
 
