Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии - РИА Новости, 13.10.2025
10:51 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/medvedchuk-2047909050.html
Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии
Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии - РИА Новости, 13.10.2025
Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии
Власти Украины, создавая списки "имперских деятелей", закрепляют нацизм в государственной идеологии и разрушают культурное наследие страны, заявил председатель... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:51:00+03:00
2025-10-13T10:51:00+03:00
в мире
украина
российская империя
виктор медведчук
николай гоголь
антон чехов
страна.ua
украина
российская империя
в мире, украина, российская империя, виктор медведчук, николай гоголь, антон чехов, страна.ua
В мире, Украина, Российская империя, Виктор Медведчук, Николай Гоголь, Антон Чехов, Страна.ua
Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии

Медведчук: списки имперских деятелей на Украине закрепляют нацизм в идеологии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Украины, создавая списки "имперских деятелей", закрепляют нацизм в государственной идеологии и разрушают культурное наследие страны, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По мнению Медведчука, такая государственная политика станет позором для Зеленского, а инициаторы подобных "черных списков" войдут в историю как ничтожества.
"Институт нацпамяти (Украины) делает всё, чтобы зафиксировать нацизм в украинской государственной идеологии так, чтобы даже у самых больших скептиков не осталось сомнения, и позор этого явления навсегда отметил эпоху Зеленского несмываемым клеймом. Запрещать культуру, историю, язык, веру могут только безумные негодяи. И в наше информационное время все их имена и лица будут известны потомкам, как примеры небывалого позора в истории", - говорится в статье Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он подчеркнул, что, воюя с историей, власти страны уничтожают то, что "представляло настоящую Украину".
Украинское издание "Страна.ua" 10 октября сообщало, что институт нацпамяти опубликовал "Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики", которых, по мнению сотрудников института, нужно вычеркивать из украинской топонимики. Второй список содержит лица и события времен Российской империи, которые являются исключением и "отмене не подлежат". Туда вошли писатели Николай Гоголь, Антон Чехов и Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Александр Врубель и Карл Брюллов и другие деятели культуры.
Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук
28 марта, 11:34
 
В миреУкраинаРоссийская империяВиктор МедведчукНиколай ГогольАнтон ЧеховСтрана.ua
 
 
