Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Украины, создавая списки "имперских деятелей", закрепляют нацизм в государственной идеологии и разрушают культурное наследие страны, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что, воюя с историей, власти страны уничтожают то, что "представляло настоящую Украину".