Медведчук обвинил власти Украины в навязывании нацистской идеологии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Украины, создавая списки "имперских деятелей", закрепляют нацизм в государственной идеологии и разрушают культурное наследие страны, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По мнению Медведчука, такая государственная политика станет позором для Зеленского, а инициаторы подобных "черных списков" войдут в историю как ничтожества.
"Институт нацпамяти (Украины) делает всё, чтобы зафиксировать нацизм в украинской государственной идеологии так, чтобы даже у самых больших скептиков не осталось сомнения, и позор этого явления навсегда отметил эпоху Зеленского несмываемым клеймом. Запрещать культуру, историю, язык, веру могут только безумные негодяи. И в наше информационное время все их имена и лица будут известны потомкам, как примеры небывалого позора в истории", - говорится в статье Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он подчеркнул, что, воюя с историей, власти страны уничтожают то, что "представляло настоящую Украину".
Украинское издание "Страна.ua" 10 октября сообщало, что институт нацпамяти опубликовал "Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики", которых, по мнению сотрудников института, нужно вычеркивать из украинской топонимики. Второй список содержит лица и события времен Российской империи, которые являются исключением и "отмене не подлежат". Туда вошли писатели Николай Гоголь, Антон Чехов и Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Александр Врубель и Карл Брюллов и другие деятели культуры.