Французский политик обвинил Макрона в лицемерии

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон достиг высшей точки лицемерия, возлагая ответственность за политический кризис в стране на оппозицию, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Макрон заявил в интервью журналистам на саммите в Египте , посвященном прекращению войны в секторе Газа, что единственными ответственными за нынешний политический кризис во Франции являются оппозиционные партии.

"Это пик лицемерия! Он полностью отрицает реальность и презирает французов. Это всё-таки он распустил Национальное собрание, это всё-таки он отказался впоследствии считаться с голосом народа на парламентских выборах. Это всё-таки он назначил (премьером Мишеля - ред.) Барнье, следом (Франсуа - ред.) Байру и потом (Себастьяна - ред.) Лекорню с одними и теми же министрами, чтобы вести идентичную политику… в какой-то момент так больше не может продолжаться", - сказал Дюпон-Эньян в видеообращении на своей странице в соцсети X.

Политик добавил, что Макрон опасен, напомнив что "у него в руке находится кнопка от ядерной бомбы", а его недавние высказывания о конфликте России Украины более чем тревожны.

Лидер партии "Вставай, Франция" призвал политиков и сенаторов как можно быстрее объединиться для организации досрочных президентских выборов.

В минувшую пятницу Лекорню был вновь назначен на пост премьера Франции. Ранее он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней.После повторного назначения Лекорню уже три политические силы вынесли предложение выдвинуть кабмину вотум недоверия, это партии "Национальное объединение", "Непокорившаяся Франция" и "Союз правых за республику".