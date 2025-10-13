https://ria.ru/20251013/makron-2047997825.html
Французский политик обвинил Макрона в лицемерии
Французский политик обвинил Макрона в лицемерии - РИА Новости, 13.10.2025
Французский политик обвинил Макрона в лицемерии
Президент Франции Эммануэль Макрон достиг высшей точки лицемерия, возлагая ответственность за политический кризис в стране на оппозицию, заявил лидер правой
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон достиг высшей точки лицемерия, возлагая ответственность за политический кризис в стране на оппозицию, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
Макрон
заявил в интервью журналистам на саммите в Египте
, посвященном прекращению войны в секторе Газа, что единственными ответственными за нынешний политический кризис во Франции
являются оппозиционные партии.
"Это пик лицемерия! Он полностью отрицает реальность и презирает французов. Это всё-таки он распустил Национальное собрание, это всё-таки он отказался впоследствии считаться с голосом народа на парламентских выборах. Это всё-таки он назначил (премьером Мишеля - ред.) Барнье, следом (Франсуа - ред.) Байру
и потом (Себастьяна - ред.) Лекорню с одними и теми же министрами, чтобы вести идентичную политику… в какой-то момент так больше не может продолжаться", - сказал Дюпон-Эньян
в видеообращении на своей странице в соцсети X.
Политик добавил, что Макрон опасен, напомнив что "у него в руке находится кнопка от ядерной бомбы", а его недавние высказывания о конфликте России
и Украины
более чем тревожны.
Лидер партии "Вставай, Франция" призвал политиков и сенаторов как можно быстрее объединиться для организации досрочных президентских выборов.
В минувшую пятницу Лекорню был вновь назначен на пост премьера Франции. Ранее он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней.После повторного назначения Лекорню уже три политические силы вынесли предложение выдвинуть кабмину вотум недоверия, это партии "Национальное объединение", "Непокорившаяся Франция" и "Союз правых за республику".
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.