Макрон назвал главных виновников кризиса во Франции

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Единственными ответственными за нынешний политический кризис во Франции являются оппозиционные партии, которые выступают за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

В минувшую пятницу Лекорню был вновь назначен премьером Франции , после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней. В понедельник было выдвинуто два предложения о вынесении вотума недоверия новому правительству.

"Я думаю, что сегодня те (оппозиционные - ред.) политические силы, которые вынесли вотум недоверия (правительству экс-премьера - ред.) Франсуа Байру , и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации (кабмина - ред.) Себастьяна Лекорню, являются единственными ответственными за этот беспорядок", - заявил французский лидер по прибытии в Шарм-эль-Шейх , где пройдет саммит по урегулированию в секторе Газа.

Макрон также заявил, что стране в настоящий момент необходима стабильность, и призвал все политические силы "взять себя в руки". Он добавил, что вверенный политикам мандат заключается в том, чтобы "служить и еще раз служить" гражданам Франции, а также решать проблемы, с которыми сталкивается страна.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.