14:05 13.10.2025
Макрон назвал главных виновников кризиса во Франции
Макрон назвал главных виновников кризиса во Франции

Макрон назвал главных виновников политического кризиса во Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЭммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Единственными ответственными за нынешний политический кризис во Франции являются оппозиционные партии, которые выступают за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.
В минувшую пятницу Лекорню был вновь назначен премьером Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней. В понедельник было выдвинуто два предложения о вынесении вотума недоверия новому правительству.
"Я думаю, что сегодня те (оппозиционные - ред.) политические силы, которые вынесли вотум недоверия (правительству экс-премьера - ред.) Франсуа Байру, и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации (кабмина - ред.) Себастьяна Лекорню, являются единственными ответственными за этот беспорядок", - заявил французский лидер по прибытии в Шарм-эль-Шейх, где пройдет саммит по урегулированию в секторе Газа.
Макрон также заявил, что стране в настоящий момент необходима стабильность, и призвал все политические силы "взять себя в руки". Он добавил, что вверенный политикам мандат заключается в том, чтобы "служить и еще раз служить" гражданам Франции, а также решать проблемы, с которыми сталкивается страна.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
