Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 13.10.2025 (обновлено: 10:07 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/makron-2047898230.html
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 13.10.2025
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это заплатить, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:06:00+03:00
2025-10-13T10:07:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_0:0:1850:1041_1920x0_80_0_0_71cec5dfd2634e5d00b08c99c03f0d14.jpg
https://ria.ru/20251012/makron-2047826640.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_151:0:1795:1233_1920x0_80_0_0_4f627a97835b7fe373185a4d3f5e8c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон
Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон пригрозил России последствиями в случае отказа от переговоров

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это заплатить, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
"Если Россия продолжит настаивать на своей <…> позиции и не вступит в переговорный процесс, ей придётся за это расплачиваться", — утверждает он.
Макрон добавил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
Вчера, 17:04
 
В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала