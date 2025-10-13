https://ria.ru/20251013/makron-2047898230.html
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это заплатить, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. РИА Новости, 13.10.2025
Макрон пригрозил России последствиями в случае отказа от переговоров