Рейтинг@Mail.ru
В Ливане рассказали, когда Израиль может начать войну с Ираном - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 13.10.2025 (обновлено: 11:29 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/livan-2047914075.html
В Ливане рассказали, когда Израиль может начать войну с Ираном
В Ливане рассказали, когда Израиль может начать войну с Ираном - РИА Новости, 13.10.2025
В Ливане рассказали, когда Израиль может начать войну с Ираном
Прекращение военной операции в секторе Газа дает возможность Израилю сконцентрироваться на вооруженном столкновении с Ираном, если Тегеран и Вашингтон не... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:16:00+03:00
2025-10-13T11:29:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047915353.html
https://ria.ru/20251013/tramp-2047915882.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), исламское государство*
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Исламское государство*
В Ливане рассказали, когда Израиль может начать войну с Ираном

Прекращение огня в Газе позволит Израилю начать войну с Ираном. Подробности

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прекращение военной операции в секторе Газа дает возможность Израилю сконцентрироваться на вооруженном столкновении с Ираном, если Тегеран и Вашингтон не достигнут необходимых договоренностей по всему ближневосточному региону, поделились мнениями с РИА Новости ливанские эксперты.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
Вчера, 11:20
В понедельник утром канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников.
"После закрытия "досье Газы" Израиль готовится к военной операции против Ирана на фоне растущих опасений в связи с иранской ядерной программой и усилением ракетных возможностей Тегерана. При этом (президент США Дональд - ред.) Трамп, несмотря на свое нежелание напрямую вмешиваться, может оказаться вынужденным сделать это под давлением еврейского лобби, если крики Нетаньяху дойдут до Овального кабинета", - сказал ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
По мнению Аюба, в случае начала войны Израиль столкнется с беспрецедентной ситуацией. экономические последствия окажутся крайне трудно контролируемыми для Тель-Авива. Однако, если Нетаньяху почувствует, что существованию государства угрожает опасность, "он может прибегнуть к ядерному варианту с использованием подводных лодок — это наихудший сценарий, который способен подтолкнуть регион и весь мир к катастрофе", отметил экс-генерал.
Ливанский писатель и эксперт в области внутренней и региональной политики Хасан Дорр считает, что события в регионе указывают на то, что между американской администрацией и Ираном уже было или готовится определенное соглашение или договоренность, которая охватывает весь регион, включая Ливан.
"После вступления в силу соглашения по Газе ситуация в Ливане, скорее всего, останется без изменений, хотя возможно усиление израильских атак на "Хезболлах", без перехода к масштабной войне… По имеющейся у меня информации, в ближайшее время ожидается встреча между Вашингтоном и Тегераном", - сказал Дорр.
Говоря о том, как может повлиять мирное соглашение в Газе на ситуацию на ливанском фронте, военный эксперт, бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" ливанский генерал Антуан Мрад выразил мнение, что Израиль больше не согласится на существование государств или организаций, называющих себя "силами сопротивления" и враждебных ему, находящихся у его границ или поблизости, включая Иран в долгосрочной перспективе. "Израиль стремится установить мир как минимум на ближайшие 50 лет", - сказал он.
"В этот чувствительный период важно не допускать ошибочных расчетов и выработать план по завершению миссии "оружия сопротивления" (разоружения "Хезболлах" - ред.) без политической изоляции "Хезболлах", а напротив — с использованием его военных навыков внутри государства в рамках особого соглашения, сохраняющего ливанский суверенитет", - добавил Мрад.
Эксперт пояснил, что у ливанских властей и руководства "Хезболлах" есть возможность сохранить стабильность внутри страны и избежать войны с Израилем, если среди ливанских политических сил будет единая позиция без повторения ошибок прошлого.
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Исламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала