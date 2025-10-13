В Ливане рассказали, когда Израиль может начать войну с Ираном

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прекращение военной операции в секторе Газа дает возможность Израилю сконцентрироваться на вооруженном столкновении с Ираном, если Тегеран и Вашингтон не достигнут необходимых договоренностей по всему ближневосточному региону, поделились мнениями с РИА Новости ливанские эксперты.

Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

В понедельник утром канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников.

"После закрытия "досье Газы" Израиль готовится к военной операции против Ирана на фоне растущих опасений в связи с иранской ядерной программой и усилением ракетных возможностей Тегерана . При этом (президент США Дональд - ред.) Трамп, несмотря на свое нежелание напрямую вмешиваться, может оказаться вынужденным сделать это под давлением еврейского лобби, если крики Нетаньяху дойдут до Овального кабинета", - сказал ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.

По мнению Аюба, в случае начала войны Израиль столкнется с беспрецедентной ситуацией. экономические последствия окажутся крайне трудно контролируемыми для Тель-Авива . Однако, если Нетаньяху почувствует, что существованию государства угрожает опасность, "он может прибегнуть к ядерному варианту с использованием подводных лодок — это наихудший сценарий, который способен подтолкнуть регион и весь мир к катастрофе", отметил экс-генерал.

Ливанский писатель и эксперт в области внутренней и региональной политики Хасан Дорр считает, что события в регионе указывают на то, что между американской администрацией и Ираном уже было или готовится определенное соглашение или договоренность, которая охватывает весь регион, включая Ливан.

"После вступления в силу соглашения по Газе ситуация в Ливане, скорее всего, останется без изменений, хотя возможно усиление израильских атак на " Хезболлах ", без перехода к масштабной войне… По имеющейся у меня информации, в ближайшее время ожидается встреча между Вашингтоном и Тегераном", - сказал Дорр.

Говоря о том, как может повлиять мирное соглашение в Газе на ситуацию на ливанском фронте, военный эксперт, бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" ливанский генерал Антуан Мрад выразил мнение, что Израиль больше не согласится на существование государств или организаций, называющих себя "силами сопротивления" и враждебных ему, находящихся у его границ или поблизости, включая Иран в долгосрочной перспективе. "Израиль стремится установить мир как минимум на ближайшие 50 лет", - сказал он.

"В этот чувствительный период важно не допускать ошибочных расчетов и выработать план по завершению миссии "оружия сопротивления" (разоружения "Хезболлах" - ред.) без политической изоляции "Хезболлах", а напротив — с использованием его военных навыков внутри государства в рамках особого соглашения, сохраняющего ливанский суверенитет", - добавил Мрад.