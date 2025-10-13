Рейтинг@Mail.ru
Из Хасанского округа в Уссурийский заповедник перевезли молодых леопардов - РИА Новости, 13.10.2025
04:21 13.10.2025 (обновлено: 09:02 13.10.2025)
Из Хасанского округа в Уссурийский заповедник перевезли молодых леопардов
Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили из Хасанского округа Приморья в Уссурийский заповедник молодых...
Из Хасанского округа в Уссурийский заповедник перевезли молодых леопардов

В Уссурийский заповедник перевезли молодых леопардов
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили из Хасанского округа Приморья в Уссурийский заповедник молодых самку и самца, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Перед выпуском на них надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать перемещения. Долгосрочная цель таких переселений - создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.
"По программе транслокации – переселения – особей из ядра единственной в мире дикой популяции этих кошек в нацпарке "Земля леопарда" перевозят в Уссурийский заповедник для создания новой группировки. В рамках нового этапа в Уссурийский заповедник уже отправлен молодой леопард – самец, сейчас его возраст – около двух с половиной лет. Также была отправлена самка леопарда в возрасте около полутора лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животные хорошо перенесли процесс транслокации, леопарды здоровы. В дирекции уточнили РИА Новости, что хищников перевезли из Хасанского круга.
Переселяют кошек "мягким способом", минимизирующем стресс: на месте выпуска их помещают в специальные вольеры, где они постепенно адаптируются, а затем самостоятельно покидают укрытие без участия человека. Следить за леопардами будут с помощью спутниковых ошейников и фотомониторинга.
"Транслокация – исторический шаг. Мы не только спасли леопарда от вымирания, но и возвращаем его в места, где он был истреблен в прошлом веке, расширяя ареал. Мы видим, что созданная система переселения работает эффективно и безопасно. Уссурийский заповедник – территория с идеальными условиями: богатая кормовая база, высокий уровень охраны, разнообразные биотопы. Все это позволяет рассчитывать на успешное формирование здесь новой устойчивой группировки", – приводятся слова генерального директора АНО "Дальневосточные леопарды" Елены Гангало.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.
