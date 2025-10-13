Рейтинг@Mail.ru
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве
12:33 13.10.2025 (обновлено: 13:03 13.10.2025)
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о том, что в Москве якобы пытались отравить экс-президента Сирии Башара Асада, получившего убежище в России. РИА Новости, 13.10.2025
москва, сергей лавров, башар асад, россия, сирия, в мире, ахмед аш-шараа
Москва, Сергей Лавров, Башар Асад, Россия, Сирия, В мире, Ахмед аш-Шараа
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Лавров опроверг слухи о якобы попытке отравления Асада в Москве

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о том, что в Москве якобы пытались отравить экс-президента Сирии Башара Асада, получившего убежище в России.
"Мы по сугубо гуманитарным причинам предоставили убежище Башару Асаду и его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает", - сказал министр на встрече с представителями СМИ арабских стран.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
