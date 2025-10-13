https://ria.ru/20251013/lavrov-2047928301.html
Лавров назвал условие создания Палестинского государства
Лавров назвал условие создания Палестинского государства - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров назвал условие создания Палестинского государства
При определении территорий палестинского государства без компромиссов не обойдется, но создание муниципалитетов на западном берегу реки Иордан не решение,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:24:00+03:00
2025-10-13T12:24:00+03:00
2025-10-13T12:24:00+03:00
в мире
иордан
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20251013/sammit-2047927712.html
иордан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордан, россия, сергей лавров
В мире, Иордан, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал условие создания Палестинского государства
Лавров указал на предстоящие при создании палестинского государства трудности