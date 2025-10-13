https://ria.ru/20251013/lavrov-2047925967.html
Россия надеется на выполнение всех договоренностей по Газе, заявил Лавров
Москва надеется, что все договорённости по плану Трампа по Газе будут выполнены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
