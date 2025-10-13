Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется на выполнение всех договоренностей по Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2025
12:12 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047925967.html
Россия надеется на выполнение всех договоренностей по Газе, заявил Лавров
Россия надеется на выполнение всех договоренностей по Газе, заявил Лавров
Россия надеется на выполнение всех договоренностей по Газе, заявил Лавров

Лавров выразил надежду на успешную реализацию плана Трампа по Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва надеется, что все договорённости по плану Трампа по Газе будут выполнены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы очень надеемся, что все, о чем договорились, будет выполнено", - сказал Лавров на встрече с представителями СМИ арабских стран.
